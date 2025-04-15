Göztepe’den Kacper hamlesi

Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'ndaki hedefleri için çalışmalarını sürdüren Göztepe için flaş bir iddia ortaya atıldı. Polonya basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Polonya'nın köklü kulüplerinden Legia Varşova'nın hücum oyuncusu Kacper Chodyna için çalışmalara başladı. Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen İzmir ekibinin 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı öne sürüldü. Chodyna için Türkiye'den Konyaspor ve MLS kulüplerinin de devrede olduğu iddia edildi. Fakat Göztepe'nin hedefleri nedeniyle bir adım öne çıktığı öne sürüldü. Futbola ülkesinin takımlarından Bytovia Bytow'da başlayan Polonyalı oyuncu, daha sonra Zaglebie Lubin'e transfer oldu. Bu takımda beş sezon başarıyla forma giyen Kacper, bu sene başında Legia Varşova'ya transfer oldu.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bu sezon Polonya ekibiyle 31'i ilk 11 olmak üzere 40 müsabakaya çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 6 gol ve 3 asistlik bir performans gösterdi. Sarı-kırmızılı ekibin yıldız futbolcunun transferini sezon bitmeden tamamlamak istediği öne sürüldü