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Muğla zafere çok yakın

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Muğla zafere çok yakın

NesinE 3. Lig 2'nci Grup'ta evinde Kelkit Hürriyetspor'u Cemal Kızılateş'in golüyle 1-0 mağlup eden lider Muğlaspor, 18 yıl sonra 2'nci Lig'e çıkmanın 1 galibiyet uzağında. 58 puana ulaşıp ikili averajının da iyi olduğu Balıkesirspor'un 3 puan önünde zirvedeki yerini koruyan yeşilbeyazlı ekip, kalan 2 haftada 1 galibiyet alırsa şampiyon olacak. Muğla bu hafta pazar günü üçüncü basamakta yer alan Silivrispor'u deplasmanda yenerse şampiyonluğunu ilan edecek. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'den 3. Lig'e çıkan Muğlaspor son olarak 2006-2007'de 2'nci Lig'de mücadele etmişti. Muğla Atatürk Stadı'nın tribünleri yıkıldığı için iç saha maçlarını takımlarını portatif tribünden destekleyen kısıtlı sayıda taraftarıyla oynayan Ege ekibi sıkıntılara rağmen şampiyonluk kapısını araladı.

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