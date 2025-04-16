‘Beni 3 kere tehdit etti’

Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nda Hasan Arat'la arbede yaşayan Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, istifa etmeyeceğini söyledi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir TV programında konuşan Yamantürk yaşananlarla ilgili ilk olarak "Hasan Arat'ın toplantıya geleceğinden haberim yoktu. Salonda gördüm kendisini. Ön sırada oturanlara 'hoş geldiniz' derken elimi uzattım. Bana elini uzatırken kafasını çevirdi. 'Selam verilirken, el uzatılırken göz göze bakılır' dedim. 'Haddini bil hadsiz' dedikten sonra 'Seninle dışarıda görüşeceğiz' diyerek üç kez tehdit etti. Bunun üzerine ben de tepki gösterdim" ifadelerini kullandı.

'İSTİFA ETMEYECEĞİM'

Siyah-beyazlı kulübün Divan Başkanı Tevfik Yamantürk, ihraç ve istifa iddialarıyla ilgili olarak "Ben asla istifa etmeyeceğim. İstifa edersem oy verenlerin oylarına ihanet etmiş olurum. İstifayı gerektirecek bir şey yapmadım. Ben 100 milyon euronun hesabını soruyorum. Hasan Arat bunun hesabını vermeli ve kulüpten ihraç edilmeli. İhraç edilmeyi beklemiyorum. Görev süremin bitmesine 6 ay kaldı. Aday olmayacağım. 15 Eylül'e kadar görevimin başındayım" şeklinde konuştu.