G.Saray Bekir Böke’yi takibe aldı

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, gelecek sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan sezonu mutlu sonla tamamlamak isterken, hem yurt içi hem de yurt dışında oyuncu arayışlarını sürdüren Aslan'ın, forvet rotasyonu için gözünü son olarak Sivasspor'da forma giyen forvet Bekir Turaç Böke'ye diktiği iddia edildi. Listesinde birçok önemli yıldız bulunan G.Saray'ın, 25 yaşındaki oyuncuyu yakın takibe aldığı öne sürüldü. Bu sezon Sivasspor formasıyla 27 maça çıkan ve 670 dakika sahada kalan Bekir Turaç Böke, takımına 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Sarı-kırmızılı kurmayların, Bekir için sezon sonunda İç Anadolu ekibinin kapısını çalacağı gelen haberler arasında.

HASRET SONA ERİYOR

Galatasaray cuma akşamı yuvasına dönüyor, taraftarıyla hasreti bitiriyor. Sarıkırmızılı taraftarlar cuma günü saat 20.00'de Bodrum FK maçıyla birlikte tekrar evinde takımını destekleyecek. Galatasaray, Rams Park'ta en son 14 Mart'ta Antalyaspor'u konuk etmişti. Sarı-kırmızılı taraftarlar 1 ay 4 gün, yani yaklaşık 35 gün sonra evinde hasret kaldığı takımlarına destek olmak için gün sayıyor.