Nazillispor’un ismi değişecek

Nesine 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a 6-1 yenilerek resmen 3'üncü Lig'e düşen Nazillispor'un başkanı Şahin Kaya yine sert açıklamalarda bulunup, destek bulamadıkları için takımın adını değiştireceğini söyledi. Destek bulamadıklarını belirten Kaya, Nazillispor ismini gelecek yıl Doğugücü yapacağını duyurdu. Nazillispor için çabalayan çok az insan olduğunu ifade eden Şahin Kaya, "Ben ister miydim takımın küme düşmesini? Nazillispor sevdasına ben kalp krizi geçirdim. Kimseden destek görmedik. Yemin ederim ki bu takımın ismini değiştireceğim. Nazilli profesyonel takım hak etmiyor. Bu kulüp, zamanında belediyenin tüm imkanlarına rağmen bile küme düştü" dedi.