Aydınlı sporculardan 3 altın madalya geldi

Okul Sporları Gençler A Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Karabük'ün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Şampiyonaya Aydınlı sporcular 3 altın madalya ile damga vurdu. Şampiyonada 48 Kg Genç Kadınlar kategorisinde Simge Bekler, üst üste üçüncü kez Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. 51 Kg Genç Erkekler Kategorisinde milli sporcu Tevfik Akkaş, dördüncü kez Türkiye Şampiyonu olarak Aydın'ın gururu olmayı sürdürdü. 63,5 kilogram Genç Erkekler Kategorisinde ise milli sporcu İbrahim Alp Bakır, beşinci kez Türkiye Şampiyonu olarak kariyerine yeni bir zafer daha ekledi.