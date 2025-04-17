Kırık ayakla bronz madalya kazandı

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un serebral palsili sporcusu Sinem Gökten'in ayağında Türkiye Boccia Şampiyonası öncesinde parçalı kırık oluştu. Rahatsızlığına rağmen müsabakaya katılabilmek için doktorundan özel izin alan sporcu, kırık ayağıyla sahada ter döktü. BC2 Kadınlar kategorisinde yarışan sporcu, azminin sonucunda bronz madalya kazandı. 32 yaşındaki serebral palsili sporcu, "Hedefim birinci olmaktı ama olmadı. İnşallah bir sonraki şampiyonada olacağım. Yarışmada çok ağrım oldu ama başarmak için çabaladım ve başardım. Hiç pes etmedim, pes etmeyeceğim" dedi. Hem antrenmanlarda hem de yarışmalarda kızının yanında olan anne Nurten Gökten de kızının mutluluğunu paylaştı.