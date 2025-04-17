Son dakika: TFF resmen açıkladı! Liglerdeki takım sayısı düşüyor

Türkiye Futbol Federasyonu resmi siteden yaptığı açıklama ile pandemi döneminde yükselen profesyonel takım sayısını düşüreceğini açıkladı. Yapılan açıklamada gelecek sezon Süper Lig 18 takım ile oynanacak.

2020-2021 sezonunda 21 takımla oynanan Süper Lig başta olmak üzere, tüm liglerde kademeli olarak takım sayısının düşürülmesi hedeflenmiş; ancak 2023'teki deprem felaketinden etkilenen kulüplerin ligden çekilme talepleri kabul edilmiş ve planlanan sayıya ulaşılamamıştır.

Kulüp gelirlerinin artırılması ve daha güçlü bir rekabet ortamı oluşturulması amacıyla, 2025-2026 sezonunda 139 takımın mücadele edeceği profesyonel liglerdeki takım sayısının kademeli olarak azaltılmasına gidilecektir ve hâlihazırda 139 olan profesyonel takım sayısı, aşağıdaki görselde sezonlara göre belirtilen düşme ve çıkma sayılarına göre 120'ye düşürülecektir.