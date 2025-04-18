Altekma kayıp

SMS Grup Efeler Ligi Play-Off 5.'lik-6.'lık ikinci müsabakasında Altekma, deplasmanda On Hotels Alanya Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu. İlk maçı sahasında 3-1 kazanan İzmir ekibi, serinin 1-1'e gelmesine engel olamadı. Eşleşmedeki üçüncü ve son maç pazar günü İzmir'de oynanacak ve bu karşılaşmayı kazanan sezonu 5. sırada tamamlayacak. Sezonu beşinci sırada tamamlayan takım CEV Kupası'na, altıncı sırada tamamlayan ekip ise Challenge Kupası'na katılacak. Müsabakaya etkili başlayan ve lacivert-beyazlılara nefes aldırmayan Alanya ekibi ilk seti 25-13 alarak 1-0 öne geçti. İkinci set nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Son anlarda hata yapmayan Alanya Bld, seti 25-23 kazanarak 2-0 öne geçti. Üçüncü sette toparlanan Altekma 25-22'lik sonuçla durumu 2-1'e getirip umutlandı. Dördüncü sette oyuna ağırlığını yeniden koyan Alanya Belediye bu seti 25-21 maçı da 3-1 kazandı.