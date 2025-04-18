Denizli’de basketbol heyecanı yaşanacak

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu'nun 2024-2025 Sezonu U-16 Erkekler Türkiye Şampiyonası 05-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Türkiye'nin en köklü ve başarılı altyapı takımlarının boy göstereceği organizasyon, genç basketbolculara kendilerini gösterme fırsatı sunacak. Prestijli organizasyona Anadolu Efes, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Türk Telekom, Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ A, Bursaspor, Darüşşafaka, Genç Magic Hands, Aliağa Petkimspor, TED Ankara Kolejliler, TOFAŞ B, Gelişim Koleji ve Antalya Gelişim Spor takımları katılacak.