Namet Ateş: Altınordu’nun her zaman bizim için yeri ayrıdır

İzmir ekibi, pazar günü deplasmanda İskenderunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde yaptığı antrenmanlarla devam ediyor. Antrenman öncesinde Altınordu TV'ye konuşan Ateş, "Altınordu'nun yeri bende önemlidir. Geçmişte farklı pozisyonlarda görevde bulunduk. Altınordumuza oyuncu yetiştirmek için 4 yıl çalıştık. Hem oyuncu gelişimi hem de milli takıma giden oyuncularımız oldu. Şu anda kadromuzdaki genç oyuncularımız bizim dönemimizden geldi. Ne zaman bir ihtiyaç olsa Altınordu'ya yardım etmeye hazırdık. Şimdi bize A Takım teknik direktörlük görevi teklif edildi. Yine Altınordumuzda çalışmış arkadaşlarımızla beraber bundan sonra A Takımımızın başarısı için mücadele edeceğiz" dedi.

Ülkemizde sık teknik adam değişiklikleri yaşandığını ifade eden Namet Ateş, "Ligin bitimine 3 hafta kala takımın başına geldik. Bir maçımızı oynamayacağımız için 2 tane resmi maç oynayacağız. İskenderunspor ve Sarıyer ile deplasmanda maçlarımız var. Play-off'un içinde bir takıma geldik. Oynanacak iki maçın sonucu sıralamamız açısından da önemli Yine az da olsa play-off'un dışında kalma ihtimali var. Bu iki maçtan alacağımız sonuçlarla bu ihtimali de devre dışı bırakmak istiyoruz. Oynayacağımız iki maçla play-off maçlarına iyi bir hazırlık süreci olacak. Play-off'lardan önce takımızın son durumunu göreceğiz. Takımımıza neler katabileceğimize yönelik maçlar oynayacağız. Lig bitiminde sıralamada bir değişiklik olmazsa play-off ilk maçını dışarda oynama durumu var. Bu iki maçın dışarda oynayacak olması avantaj gibi olacaktır." dedi.

ALTINORDU BÜYÜK ORGANİZASYONLARA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Öte yandan Altınordu Futbol Kulübü, bünyesinde yer alan Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ni gerek yurt dışından gerekse yurt içinden kamp yapmak isteyen, özel turnuva organizasyonları yapmak için dünya futbolunun önde gelen kulüplerinin hizmetine sunuyor.

Geçtiğimiz günlerde UEFA B Lisans Kaleci Antrenör Eğitimi de İzmir ekibinin Metin Oktay Yerleşkesi'nde yapılmıştı. Yine Şubat ayı içinde Rusya'nın en ünlü kulübü Zenit St Petersburg'un U17, U16 ve U15 takımları; yaklaşık 100 kişilik kafileyle 2 hafta boyunca hazırlıklarını Altınordu'nun misafiri olarak gerçekleştirmişti.

Almanya'dan Stuttgart, İsviçre'den Grasshoppers ve Katar'dan Aspire Academy gibi pek çok kulübün genç takımları büyük kafileler halinde gelmişlerdi.

TFF AKADEMİ LİGLERİ FİNALLERİ'NE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Öte yandan Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi, 23 Nisan'da başlayacak ve 5 hafta devam edecek TFF Akademi Ligleri Finalleri'ne de ev sahipliği yapacak.

PROFESYONEL TAKIMLARIN KAMP YAPMASI İÇİN DE UYGUN

Akademi düzeyinde bir çok takımı ağırlayan Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi önümüzdeki dönemlerde yurt dışından profesyonel takımları sezon başı, devre arası kamplar için de ağırlayacak. Yine genç takımların her türlü organizasyonlarını sürdürmeye devam edecek. Yine İzmir'deki profesyonel takımlarla maç yapmak için İzmir'e gelen kulüpleri de gelecek yıl Metin Oktay Yerleşkesi'nde maçtan önce kamp yapma imkanı sağlayacak.

SEMİH KURŞUNLU: ORGANİZASYONLARI YAPMAKTAN MUTLUYUZ

Metin Oktay Yerleşkesi Tesis Amiri Semih Kurşunlu, tüm ekibiyle birlikte turnuvalar ve etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini belirterek, "En son UEFA Kaleci Lisans B Prrogramını yerleşkemizde yaptık. UEFA'nın temsilcisini ağırladık. Giderken bize çok teşekkür ettiler… Ay sonuna doğru Gelişim Ligi Türkiye Finalleri'ne ev sahipliği yapacağız. Federasyon ile güzel bir işbirliğine başladık. TFF ile sahaların kullanılması konusunda anlaşmaya vardık. Türkiye Finalleri için gelen takımlarımıza konaklama imkanı da sunacağız. Sporcularımızın konaklamasından, yemesinden içmesine,dinlenmesine kadar her imkana sahibiz" diye konuştu.

ALTYAPI TAKIMLARI TURNUVALARDA BOY GÖSTERMEYE DEVAM EDİYOR

Öte yandan Altınordu Futbol Kulübü'nün altyapı takımları turnuvalarda boy göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Antalya'da gerçekleştirilen BD Spor Tatil Cup Turnuvası'nda Altınordu U10 Takımı turnuvayı birinci bitirirken Altınordu U12 Takımı ise turnuvayı ikinci tamamlamıştı. Altınordu U13 ve U11 Takımları da Perşembe günü Antalya'da başlayan Junior World Cup Turnuvası'nda mücadele ediyor.