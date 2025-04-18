Potada zorlu viraj

Basketbol Süper Ligi'nde son haftalarda yaptığı çıkışla birlikte bitime 5 maç kala düşme hattından sıyrılan Merkezefendi Belediyesi Basket bugün zorlu bir virajı hasarsız dönmeye çalışacak. Denizli temsilcisi, Euroleague'de adını Play-Off'a yazdıran Anadolu Efes'e gurbette konuk olacak. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Ligde oynadığı son 7 karşılaşmanın 5'ini kazanmayı başaran Merkezefendi Belediyesi Basket, geçen hafta evinde Ege derbisinde Manisa Basket'i 92-78'lik skorla yenerek ilk kez düşme hattından sıyrılmıştı.

SEKİZ GALİBİYETİ BULUNUYOR

Merkezefendi'nin ligde 8 galibiyeti bulunuyor. Denizli ekibi kalan maçlarını ise Fenerbahçe, Türk Telekom, Tofaş, Bahçeşehir gibi güçlü rakipleriyle oynayacak. Denizli ekibi kalan haftalarda rakiplerinin alacağı sonuçları da yakından takip edecek. Merkezefendi kalan tüm maçlarını kaybetse bile, Manisa Basket ve Semt77 Yalovaspor'un da kaybettiği müddetçe lige tutunmayı başaracak.