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Uşakspor’da hedef 2’de 2

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Uşakspor’da hedef 2’de 2
NESİNE 3. Lig 2. Grup'ta topladığı 42 puanla Play-Off hattında 5. sırada yer alan Uşakspor'da tek hedef 2'de 2. Ligde bitime iki hafta kala yerini sağlama alamayan kırmızı-siyahlılar, sezonu Play- Off hattında bitirmek için mutlak 6 puana ihtiyaç duyuyor. En yakın takipçileri Tire ve Etimesgut'un 42'şer, Çayelispor'un 41, Mazıdağı Fosfat'ın 40 ve Fatsa Bld'nin 39 puanı bulunurken, Aşigo en ufak bir hatada kendisini ilk 6 ekip dışında bulma tehlikesi yaşayabilir. Bu nedenle Uşakspor pazar günü evinde Çayelispor'u ve sonraki hafta ise Ege derbisinde gurbette Tire 2021 FK'yı yenerek mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapıyor.
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