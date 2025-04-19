Altay’da eksikler can sıkıyor

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta hafta içinde erteleme maçında İskenderunspor'u 1-0 yenerek kümede kalma umudunu sürdüren Altay'da yarın Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Kepezspor ile oynanacak sezonun en kritik sınavı öncesi yaşanan sakatlıklar teknik heyeti düşündürüyor. Siyah-beyazlılarda geçen haftaki İnegölspor deplasmanında sakatlanan sol kanat Mehmet Gündüz ve stoper Sefa'nın yanı sıra tedavileri süren orta saha oyuncuları Ali ile Toygar forma giyememişti. İzmir temsilcisinde sakatlığı bulunan 4 futbolcudan sadece Ali'nin bu haftaki Kepez randevusunda görev yapma ihtimali bulunduğu ifade edildi. Kümede kalması için taraftarının önünde çıkacağı önemli 90 dakikada Kepezspor'u mağlup etmekten başka çaresi olmayan Altay, son 3 haftaya rakibinin 7 puan gerisinde girdi. Siyah-beyazlılar kalan 3 maçından 9 puan çıkarıp Antalya ekibinin bu periyotta 3 puan toplamamasını umut ediyor. Altay'da kadro dışı olan Hikmet ise affedilmedi.