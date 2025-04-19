Yeni rota Bozcagli

Fenerbahçe gelecek sezon için transfer harekatını da tam gaz sürdürüyor. Avrupa'da forma giyen birçok yıldız ismi gündemine alan Fenerbahçe'nin Olivier Boscagli aşkı yeniden kabardı. Sarı-lacivertliler savunma bölgesi için PSG'den kiraladığı Martin Skriniar'ın bonservisi için pazarlıklarını sürdürürken, ocak ayında temas kurduğu Boscagli için de yeniden girişimlere başladı. Hollanda ekibi PSV'de forma giyen Fransız yıldız sezon sonunda takımından ayrılıp boşa çıkacak. Mourinho'nun 3'lü savunmasında sol stoper olarak düşünülen 27 yaşındaki oyuncuya İtalya ve Almanya'dan da ilgi var. Başkan Ali Koç ayrıca Bayern Münih'ten eski stoperi Kim Min-Jae'yi de yeniden Kadıköy'e döndürmeyi planlıyor. Hücum hattı için Kanarya, Münih'ten Thomas Müller, Juventus'tan Dusan Vlahovic ve A Hilal'den Aleksandar Mitrovic ile de temaslarını sürdürüyor.