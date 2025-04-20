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F.Bahçe kayıp istemiyor

Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray’ın kazandığı haftada evinde saat 19.00’da Kayserispor’u ağırlayacak. Maçı Oğuzhan Çakır yönetecek.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

F.Bahçe kayıp istemiyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün Bellona Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Lider Galatasaray'ın kazandığı haftada Fenerbahçe, Kayserispor'u yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertlilerin geride kalan 29 maçta 71 puanı bulunuyor. Fenerbahçe, sezonun ilk bölümünde rakibini deplasmanda 6-2 mağlup etmişti.

TEK EKSİK MERT

Fenerbahçe, Mert Hakan'ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece hastanede devam edileceğini açıkladı. Yapılan açıklamada Mert Hakan'ın artan enfeksiyon durumu neticesinde hastanaye sevk edildiği bildirildi.

6 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesinde 6 isim kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli takımda Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde Gaziantep deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

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