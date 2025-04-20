Kaf-Kaf gurbette Menemen içeride

Nesine 2. ve 3. Lig'de Ege ekipleri birbirinden kritik maçlara çıkacak. 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'u garantilemek isteyen Menemen FK, sahasında derbide iddiası kalmayan Bucaspor 1928'i konuk edecek. Somaspor deplasmanda Erbaaspor'a konuk olurken, küme düşen Nazilli'nin konuğu Mersin İY. Beyaz Grup'ta Altınordu deplasmanda İskenderunspor'la kapışacak ve İzmir ekibine 1 puan yetecek. Fethiye ise Kırklareli'yi ağırlayacak. 3. Lig 1. Grup'ta Karşıyaka grup ikinciliği için kapıştığı Kütahyaspor'a konuk oluyor. 2. Grup'ta Play-Off savaşı var. Tire deplasmanda Fatsa'ya konuk olurken, Balıkesir ise yine gurbette İnegöl Kafkas'la karşılaşacak. Uşak'ın konuğu ise Çayeli. 3. Grup'ta Aliağa sahasında Yozgat'la Efeler ise gurbette Karabük İY'le oynayacak. 4. Grup'ta Çoruhlu evinde Sebat'ı konuk ederken, Turgutlu ise Niğde'ye konuk olacak. Tüm maçlar 15.00'te oynanacak.