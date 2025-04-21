Başakşehir-Gaziantep FK: 2-1

TRENDYOL Süper Lig'in 32. haftasında oynanan RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. 9. dakikada Okereke yaptığı şık vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1. 37'de Ogün'ün Crespo'ya faul yaptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 41'de Piatek, atışı gole çevirdi: 1-1. 45+4. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası içinin sağından son çizgi yakınından ortasında kaleci Dioudis'in de dokunduğu top, arka direkte Brnic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda durum 2-1 oldu. Maç bu skorla sona erdi.