Nazillispor: 0 Mersin İY: 6

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçtiğimiz hafta küme düşmesi kesinleşen Nazillspor, sahasında küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Yeni Mersin İdmanyurdu'na farklı mağlup oldu: 0-6. Siyah-beyazlılar üst üste 10. mağlubiyetini aldı. Konuk ekipte Umut Aydın 21 dakikada Nazilli'nin fişini çekti. Tecrübeli golcü, 5., 19. ve 21. dakikalarda attığı gollerle takımını 3-0 öne geçirdi. 31'de Uğur Can aradaki farkı 4'e çıkardı: 0-4. İlk yarı 4-0 sona erdi. Mersin temsilcisi, iyice dağılan Nazilli karşısında ikinci yarıda da durmadı. Konuk ekip 55'te İsa Güler'in golüyle iyice farkı açtı: 0-5. 83'te bir kez daha sahneye çıkan Uğur Can müsabakanın skorunu ilan eden golü kaydetti: 0-6. Naz-Naz gelecek hafta deplasmanda Karaman FK'ya konuk olacak. Nazilli ardından kendi sahasında oynayacağı Derincespor maçıyla birlikte sezonu kapatacak.