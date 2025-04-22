Merkezefendi Moddy ve Bleijenberg ile coştu

BASKETBOL Süper Ligi'nde Anadolu Efes'i deplasmanda 100-97 yenerek ligde kalma umutlarını artıran Yukatel Merkezefendi'de Stefan Moody ve Vrenz Bleijenbergh, performanslarıyla yıldızlaştı. 30 dakika oyunda kalan ve 12 sayı kaydeden Bleijenberg ile 34 dakikada 23 sayı, 4 Ribaund, 9 asist ve 2 top çalma ile oynayan Stefan Moody ikilisi, maçı aldı götürdü.

Bleijenberg arkada eksilen Anadolu Efes'e karşı hücum çıkışlarında isabetli pas dağıtımı ile takım adına üretkenliği artıran isim oldu. Bu anlarda yardımcı oyuncu konumundaki Moody de kolay rakip geçişleri ve 9 asisti ile cezayı kesen isimler oldular. Moddy maç sonrası çok mutlu olduğunu belirterek, "Ertelenen Fenerbahçe maçı arasında iyice dinlenip kalan maçlara daha motive çıkıp ligde kalmak için çok çalışacağız" dedi.