Aslan atakta

Galatasaray'da gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları dur durak bilmeden devam ediyor. Yeni sezonda iddialı isimleri kadrosuna katmak isteyen ve Bayer Leverkusen'den Granit Xhaka ile ilgilendiği öne sürülen sarı-kırmızılıların Milan forması giyen orta saha Ruben Loftus-Cheek'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi. İngiliz yıldızın da Milan ile yol ayrımında olduğu ve rotasını Türkiye'ye çevirebileceği gelen haberler arasında. Bu sezon Milan forması ile 22 maça çıkan Loftus-Cheek, 1 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan 29 yaşındaki futbolcunun, kulübüyle olan kontratı 2027'de bitecek.

Bu arada bu sezon Twente ile bu sezon 28 lig maçında 23 gol-5 asiste imza atan Sem Steijn'in de Galatasaray'ın transfer listesine girdiği öne sürüldü. Hollandalı 10 numara için önümüzdeki günlerde görüşmeler yapılacağı öğrenildi. 23 yaşındaki futbolcunun 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor.