Petkim’in Aslan’a şansı tutuyor

Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Aliağa Petkimspor'un rakibine İstanbul'da şansı tutuyor. İzmir ekibi, G.Saray'a konuk olduğu son 5 deplasman karşılaşmasında 3 galibiyet elde etti. İstanbul'daki son zaferini 4 Şubat 2023'te 82-74'lük skorla alan Aliağa temsilcisi, pazar günkü karşılaşmadan da mutlu ayrılarak kümede kalma yarışında dev bir adım atmak istiyor. 9 galibiyetle, düşme hattının 1 galibiyet üstünde yer alan Burak Gören'in öğrencileri, Galatasaray müsabakasının ardından, Büyükçekmece, Yalovaspor ve Bursaspor maçlarıyla sezonu noktalayacak.