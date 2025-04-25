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Haberler Spor Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun yaşamını yitirdi

Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun yaşamını yitirdi

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Bülent Uygun'un, şeker hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören kızı Almina Tude Uygun, 28 yaşında hayatını kaybetti.

HABER MERKEZİ

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Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun yaşamını yitirdi

Bülent Uygun'un yoğun bakımda tedavi gören kızı Almina Tude Uygun'dan acı haber geldi. Deneyimli teknik adamın 28 yaşındaki kızı, hayatını kaybetti. Henüz 12 yaşındayken böbrek ağrısı ve aşırı susama şikâyetiyle doktora başvuran Almina'ya (19) 'tip 2 diyabet' hastalığı tanısı konmuştu.

Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun yaşamını yitirdi

Diyabet ile mücadele eden Almina Tude Uygun geçtiğimiz yıl yaz aylarında şeker komasına girmiş ve yoğun bakıma alınmıştı. Merhume Almina Tude Uygun'un, yarın ikindi namazına müteakip Sapanca Merkez Aile Mezarlığı'na defnedileceği ifade edildi.

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