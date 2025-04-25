Manisa FK’da Taşkın emin

TRENDYOL 1'inci Lig'de pazar günü kümede kalma yarışındaki direkt rakiplerinden Şanlıurfaspor'a konuk olacak Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Taner Taşkın kendinden oldukça emin. Teknik adam olarak bu tür hayati maçları oynamayı sevdiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, Ankaragücü'nün ardından Şanlıurfaspor müsabakasını da kazanacaklarına inandığını dile getirdi. Taşkın, "Zorluk ve stres seviyesi bir hayli yüksek bir maç oynayacağız. Ankaragücü galibiyeti bize özgüven ve moral aşıladı. Şanlıurfaspor deplasmanı için tüm hesaplarımızı puanlar üzerine yaptık" ifadelerini kullandı.

"LİGDE KALMAK ELİMİZDE"

Taner Taşkın, ligde kalmanın kendi ellerinde olduğunu vurgularken, "Kalan maçlarımızı kazanırsak rakiplerimizin alacağı sonuçlarla ilgilenmeyeceğiz" dedi. Sezonun ilk yarısında Manisa temsilcisi konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 2-1'lik skorla yenmişti.