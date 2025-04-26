Arda Güler’den kasaya doping

Fenerbahçe'den 20 milyon Euro bonservis bedeliyle İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, kulübe kazandırmaya devam ediyor. Genç yıldızın sözleşmesinde 10 milyon Euro'luk bir bonus maddesi bulunuyor. Bu maddeye göre, her 25 maçta bir 2 milyon Euro Fenerbahçe'ye ödenecek. Şu ana kadar 49 maçta görev alan Arda, 1 maç daha oynarsa sarıl-lacivertlilerin kasasına 4 milyon Euro girecek. Geçtiğimiz gün Real Madrid'in Getafe'yi 1-0 yendiği maçta İspanyol ekibinin tek golünü kaydeden Arda, hem teknik heyet, hem de kamuoyundan büyük övgü almıştı.