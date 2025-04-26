Avrupa başka bahara

Süper Lig'de 11 maçtır kazanamayan Göztepe, Türkiye Kupası'na yarı finalde veda ederek Avrupa kupalarına katılma hedefini başka bahara bıraktı. Yarı final maçında Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 yenilen sarı-kırmızılılar, 55 yıl sonra final oynama şansını kaybetti. Karadeniz ekibi önünde ilk devreyi golsüz berabere tamamlayan Göztepe'de kaleci Arda, 55'inci dakikada Banza'nın penaltı vuruşunu çıkarıp takıma büyük moral aşıladı. Ancak 78'de Ozan Tufan, 89'da da Zubkov'un gollerine engel olamayan sarı-kırmızılılar, final biletini rakibine kaptırdı. Ligde alınan kötü sonuçların ardından kupanın da elden gitmesiyle Göz-Göz Avrupa hayallerine de büyük ölçüde veda etti.

ARADA 10 PUAN FARK VAR

Ligde 30 haftada 40 puanla 10. sırada yer alan sarı-kırmızılıların matematiksel olarak Avrupa şansı sürse de aradaki rakipleriyle arasındaki uçurum camiayı umutsuzluğa itiyor. Göz-Göz ile 4. sıradaki Eyüp arasında 10 puanlık fark bulunurken İzmir ekibi, yurtdışı hayalini gerçekleştirmek için kalan 6 haftada 6 rakibini de geçmek zorunda. Ligde Başakşehir (İ), Adana Demir (D), Hatay (İ), Ç.Rize (D), G.Saray (İ) ve Kasımpaşa (D) ile karşılaşacak olan Göztepe, ligi en iyi yerde noktalayıp, önümüzdeki sezona Avrupa mücadelesi verecek bir kadro ile başlamayı planlıyor.

STANİMİR STOİLOV EKSİKLERE BAĞLADI

Teknik direktör Stanimir Stoilov, Trabzon yenilgisini eksiklere bağladı. 'Belki de seviyemiz Türkiye'nin en iyi dört takımı arasına girmekti' diyen Bulgar teknik adam, "Ancak yaşanan sakatlıklar, eksikler buna izin vermedi. Trabzon'da eksiklerimiz sahaya yansıdı. Puan tablosuna baktığımız zaman ne alt sıralardayız ne de üst konumlardayız. Ortalarda olmak her zaman tehlikelidir. Takım olarak daha fazlasını vereceğiz, daha çok çalışacağız" dedi