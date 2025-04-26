Bodrum’un konuğu Samsun

Süper Lig'de geçen hafta lider Galatasaray'a yenilerek bitime kendisi için 5 maç kala 34 puanla yeniden düşme hattına gerileyen Bodrum Futbol Kulübü bugün sezonun flaş ekiplerinden Samsunspor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda hakem Yasin Kol'un yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Ligde geride kalan 31 haftada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 de mağlubiyet yaşayan yeşil-beyazlılar, teknik direktörü Jose Morais ile birlikte yakaladığı çıkışı sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Oynadığı son 10 müsabakada sadece lider Galatasaray ve 2. sıradaki Fenerbahçe'ye kaybeden Muğla ekibi, bu süreçte 3 beraberlik ve 5 de galibiyetle 18 puan topladı. Kritik karşılaşmanın biletleri VIP 3 bin, maraton 1500, kale arkası 750, misafir tribün 975 TL'den satışa çıktı. Kadın ve öğrenci taraftarlar ise mücadeleyi 48 TL karşılığında bilet alarak izleyebilecek.

"KAZANMAK İÇİN MÜCADELE VERECEĞİZ"

Bodrum FK'nın Portekizli çalıştırıcısı Jose Morais, "Zorlu bir rekabet var. Önümüzdeki Samsunspor maçı bizim için diğer maçlardan çok farkı olmayan bir karşılaşma. Samsunspor ligin iyi ekiplerinden biri. Bizim de amacımız taraftar desteğiyle bu müsabakada en iyi skoru almak. Maçı nasıl kazanabiliriz diye düşünüyoruz. O açıdan elimizden gelenin en iyisini yapıp karşılaşmayı kazanmak için mücadelemizi vereceğiz" dedi.