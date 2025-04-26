Milletvekili Çankırı Yiğit’i ziyaret etti

Göztepe'nin Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı maçı izlemek için bir gün önceden stada gizlice giren ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan 14 yaşındaki Yiğit Çetin, sarı-kırmızılı ekibin pazartesi günü Rams Başakşehir'i ağırlayacağı maçta ilk kez tribündeki yerini alacak. Yiğit Çetin'in ilgi gören paylaşımını izleyen ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da, ailenin evlerine konuk oldu. Çankırı, Yiğit'i maça davet ederek Göztepe forması hediye etti.