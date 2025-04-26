Vlahovic kapışması

Süper Lig'de uzun süredir şampiyonluk için kıyasıya mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe, bu kez transferde karşı karşıya geldi. Ligde son 6 haftaya girilirken, Fenerbahçe'nin önünde 5 puan avantajıyla lider olan Aslan, ezeli rakibinin rüyasını süsleyen Dusan Vlahovic için devreye girdi. Sarı-kırmızılı ekibin birçok transferinde etkin rol oynayan menajer George Gardi, G.Saray adına Vlahovic'in temsilcisiyle ilk görüşmeleri gerçekleştirdi. Sırp oyuncunun menajeri Darko Ristic, ilk görüşmede İtalyan ekibi Juventus'tan ayrılmayı düşünmediklerini dile getirse de "Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takımda yer alabiliriz" sözleri Galatasaray cephesini umutlandırdı.

FENER'İN ELİ FENA YANDI

Fenerbahçe'den yıllık 20 milyon Euro ve yüklü bir imza parası isteyen Sırp oyuncunun, lig kupasına uzanması halinde Şampiyonlar Ligi biletini alacak olan Galatasaray'a sıcak bakabileceği belirtiliyor. Sarı-kırmızılı yönetimin hedefi, İtalyan ekibi ile sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında sona erecek olan Vlahovic'i daha düşük bir maaşla Galatasaray'a transferini gerçekleştirmek. Aslan böylece hem ezeli rakibi Fenerbahçe'ye yeni sezon öncesi sezon çalım atarak psikolojik üstünlük sağlamak, hem de ileri uçta gücüne güç katmak istiyor.

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Sırp golcü Dusan Vlahovic, profesyonel kariyerinde 296 resmi maça çıkarken, fileleri toplam 127 kez havalandırma başarısı gösterdi.

OSİMHEN İÇİN ARABİSTAN İDDİASI

Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in de bonservisi-bonservisini almak için çalışmalarını ni sürdürüyor. Sarı-kırmızılar, bonservisiyle birlikte 4 yıllık maliyeti yaklaşık 150 milyon Euro'yu bulacak Nijeryalı golcü için kaynak ararken, İngilte-İngiltere'den yıldız isim ile ilgili flaş bir re'den iddia geldi. Ada basını, Victor Osimhen'in kariyerini Suudi Arabistan'da sürdürebileceğini iddia etti. Haberde Al-Hilal'in oyuncuyla ilgilendiği ve Arap ekibinin Osimhen'i isteyen İngiliz kulüplerinden daha iyi bir teklif yapabileceği aktarıl-aktarıldı. 26 yaşındaki golcünün adı dı. Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Barcelo-Barcelona, Real Madrid, Juventus na, ve PSG gibi kulüplerle anı- anılıyor.

ORTA SAHAYA XHAKA GELİYOR

Süper Lig'de şampiyonluk için en büyük aday olan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da final oynamaya hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları da hızla sürüyor. Transferde önceliği orta saha olarak belirleyen sarı-kırmızılı ekipte, bu pozisyon için hedef oyuncu Granit Xhaka oldu. İsviçreli oyuncu ile görüşmeleri daha da sıklaştıran Galatasaray yönetiminin, 32 yaşındaki oyuncuyla el sıkıştığı iddia edildi. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Xhaka için Leverkusen de ikna edilmek zorunda. Alman ekibiyle temasa geçen kurmaylar, transfer görüşmelerini büyük bir titizlikle yürütüyor.

OKAN BURUK İÇİN ÖZEL SÖZLEŞME

Galatasaray'ı son iki yıl üst üste şampiyonluğa taşıyan, bu sezon da takımını zirveye yerleştiren teknik direktör Okan Buruk için de harekat başladı. Buruk'un gelecek sezon sonunda bitecek sözleşmesi 2 yıl daha uzatılıp yıllık ücretini 4 milyon euro'nun üzerine taşımak isteyen Galatasaray yönetiminden sürpriz bir hamle daha geldi. Dursun Özbek yönetimi, Avrupa'dan birçok takımın peşinde olduğu genç teknik adam için sözleşmeye tazminat koyma kararı aldı. Rakamın da 15 milyon Euro olması planlanıyor.