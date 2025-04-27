F.Bahçe hata yapmadı

Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduğu Gaziantep FK'yı 3-1 yendi. 13. dakikada Maxim'in sert vuruşunda Skriniar'a çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 67. dakikada ceza alanına ortalanan top oyun dışına çıktı. Ancak Viana'nın elinin En-Nesyri'ye çarptığı uyarısı üzerine VAR'a giden hakem pozisyon incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Talisca takımına beraberlik golünü getirdi: 1-1. 69. dakikada korner atışını kullanan Tadic'in ceza alanına ortasında topla buluşan Dzeko'nun vuruşu filelere gitti: 2-1. 72. dakikada Tadic'in pasıyla buluşan Fred'in vuruşu savunmadan döndü. Dönen topu takip eden Fred'in vuruşu ağlara gitti ve maçın skorunu belirledi: 3-1.

MOURİNHO'DAN KADROYA NEŞTER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK karşılaşmasında ilk 11'e adeta neşter vurdu. Portekizli çalıştırıcı geçen hafta Kayseri karşısında sahaya sürdüğü Livakovic, Osayi, Carlos, Mert Müldür, Szymanski, Tadic, Maximin ve En-Nesyri'nin yerlerine İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Yusuf, Oğuz, İsmail, Kostic, İrfan Can Kahveci ve Dzeko'ya görev verdi. Sarı-lacivertlilerde Mert Müldür ve Maximin sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.