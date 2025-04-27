G.Saray, Eyüp önünde

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bugün deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Haftaya 77 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde giren G.Saray kazanıp şampiyonluk yolunda dev bir adamı daha atmak istiyor. Takımda tek eksik kart cezalısı Barış Alper Yılmaz olacak.

MALİ TABLO AÇIKLANDI

Galatasaray'ın dün gerçekleşen Mali Genel Kurul toplantısında Başkan Dursun Özbek önemli açıklamalar yaptı. Özbek, "Bankalar Birliği'ne olan borcu 2 milyar 600 milyon liradan, 1 milyar 300 milyon seviyelerine indirdik. Riva'daki ikinci faz inşaatından 230 milyon dolar gelir bekliyoruz. Mecidiyeköy binasının rezidansa çevrilmesiyle ilgili de 400 milyon liralık gelir beklentimiz var" diye konuştu.