Bornova ve Efeler mutlu

Nesine 3'üncü Lig'de mücadele eden iki Ege ekibi Bornova 1877 ve Efeler 09 son hafta lige tutunmanın sevincini yaşıyor. 1'inci Grup'ta sezonun son haftasında evinde Kırşehir FSK'yı 1-0 mağlup eden Bornova 1877, rakibini 1-0'lık skorla dize getirirken, 28 puana ulaşıp düşme hattının bir basamak üstünde kümede kalmayı başardı. Sezonun ikinci devresindeki ilk galibiyetini alan yeşil-siyahlılar, geçen sezon Play-Off oynadığı ligde bu yıl son anda ligde kalmayı başardı.

3'üncü Grup'ta ise Efeler 09 kümede kalmayı başardı. Son hafta maçında evinde 1922 Konyaspor'la karşı karşıya gelen Efeler 09, rakibini 2-1 yenerek kabustan uyandı. Aydın temsilcisi 31 puana ulaştı ve ligde kaldı.