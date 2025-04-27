Denizlispor yangın yeri

Denizli'yi 2. ve 3. Lig'de 15 yıl temsil eden (2002-2017) Denizli Büyükşehir Belediyespor ve 3. Lig'de 9 sezon mücadele edip 2021-2022 sezonunda amatöre düşen Kızılcabölükspor'dan sonra, Denizlispor da Bölgesel Amatör Lig'e düştü. 2002-2003 sezonunda, o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda son 16 turuna kadar yükselerek adeta tarih yazan yeşilsiyahlılar tarih oldu. 1966 yılından bu yana 58 yıl profesyonel futbol liglerinde temsil edilen Denizlispor, tarihinde ilk kez amatör lige düştü. İki yıl mücadele ettiği Süper Lig'den 2020-2021 sezonunda düşen Horoz, 2022- 2023 sezonunda 1. Lig'den, 2023-2024 sezonu 2. Lig'den ve 2024-2025 sezonunda da 3. Lig'den düşerek 5 yılda Bölgesel Amatör Lig'e kadar geriledi.

SON DÜDÜKLE ORTALIK KARIŞTI

Son düdükle birlikte bazı yeşilsiyahlı taraftarlar gözyaşlarını tutamazken, üzüntüden bayılan taraftarlar da oldu. Öfkesine yenik düşen taraftarlardan bazıları da tribünlerde olay çıkardı. Maç sonu soyunma odaları önünde her iki takım futbolcularına sözlü hakaretlerde bulunan öfkeli taraftarlar, Niğde Bld takım otobüsünün 2 camını kırdı. Denizlisporlu ve Niğde Bld'li futbolcular uzun süre soyunma odasında mahsur kalırken, maçtan 2 saat sonra geniş polis önlemi ve tomalar eşliğinde Atatürk Stadı'nı terk edebildiler

"BASKAN KAPIYI KIRDI" İDDİASI

Denizlispor Başkanı Fatih Aslan Kazancıo'nun maçtan sonra konuk takım soyunma odasını tekmeleyerek kırdığı iddia edildi. Niğde ekibinin ise kapıdan girişi engellemek için soyunma odasındaki buzdolabını kapının önüne koyduğu öne sürüldü. Sakinleşemeyen Başkan Kazancıo'nun, tekrar rakip takım soyunma odasına gelip içeri girmek istediği ancak kapı önünde etten duvar ören polislerin kendisine izin vermediği de gelen iddialar arasında.