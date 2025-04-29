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Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu

TFF, Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Galatasaray maçının 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacağını duyurdu. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak mücadelelerin programını açıkladı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

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Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu

TFF, Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Galatasaray maçının 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacağını duyurdu. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak mücadelelerin programını açıkladı. İşte detaylar...

9 Mayıs Cuma

20:00 Başakşehir FK - Fenerbahçe

20:00 Gaziantep FK - Alanyaspor

10 Mayıs Cumartesi

16:00 Konyaspor - ÇAYKUR Rizespor

16:00 Eyüpspor - Kasımpaşa

19:00 Trabzonspor - Galatasaray

11 Mayıs Pazar

16:00 Sivasspor - Bodrum FK

19:00 Göztepe-Hatayspor

12 Mayıs Pazartesi

20:00 Kayserispor-Antalyaspor

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