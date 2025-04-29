Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu

TFF, Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Galatasaray maçının 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacağını duyurdu. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak mücadelelerin programını açıkladı. İşte detaylar...
9 Mayıs Cuma
20:00 Başakşehir FK - Fenerbahçe
20:00 Gaziantep FK - Alanyaspor
10 Mayıs Cumartesi
16:00 Konyaspor - ÇAYKUR Rizespor
16:00 Eyüpspor - Kasımpaşa
19:00 Trabzonspor - Galatasaray
11 Mayıs Pazar
16:00 Sivasspor - Bodrum FK
19:00 Göztepe-Hatayspor
12 Mayıs Pazartesi
20:00 Kayserispor-Antalyaspor