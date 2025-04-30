Manisa’nın içi dışı bir

TRENDYOL 1. Lig'de son iki haftaya girilirken, üst üste aldığı galibiyetlerle umutlarını sürdüren Manisa FK'nın içi dışı bir. Siyah-beyazlılar, geride kalan süreçte evinde ve deplasmanda eşit puan topladı. Taraftarı önünde oynadığı 18 karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi ile 22 puanı hanesine yazdıran Manisa temsilcisi, gurbette ise 18 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 mağlubiyetle yine 22 puan topladı. Son iki haftaya 44 puanla ateş hattının bir basamak üzerinde giren siyah-beyazlılar ilk olarak evinde konuk edeceği Bandırmaspor'u yenmenin hesaplarını yapıyor. Manisa ekibi sezonu ise gurbette Ümraniyespor maçıyla tamamlayacak. Manisa FK'da tek hedef en kritik haftalarda 6 puan toplayarak kümede kalmak.

REKORLA BİTİRMEK İSTİYOR

Bu sezon en fazla 3 maç art arda kazanan siyah-beyazlılar, son iki maçını da kazanarak sezonu rekorla bitirmek istiyor. Manisa FK bu sezon ilk yarıda Ankaragücü, Şanlıurfa ve Bandırmaspor'u kayıpsız geçmeyi başarmıştı. İkinci yarıda da A.Gücü ve Ş.Urfa'yı yenen Manisa, Bandırma ve Ümraniye'ye bileniyor.