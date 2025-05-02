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Arkas Spor’da Georg Grozer takıma veda etti

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Arkas Spor’da Georg Grozer takıma veda etti

Arkas Spor'un 41 yaşındaki pasör çaprazı oyuncusu Georg Grozer, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Arkas Spor'a veda etti. Efeler Ligi'nde Play-Off 3-4 Etabı üçüncü maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 yenilen Arkas Spor, seriyi 2-1 kaybederek yeni sezonda çekilme kararı aldığı lige 4. sırada veda etti. Ligden çekilme kararını, "Altyapıya ve genç yeteneklere odaklanma" amacıyla aldığını sezon başında açıklayan İzmir ekibi, 2002-2003 sezonundan bu yana 23 yıldır mücadele ettiği Efeler Ligi'nde yeni sezonda yer almayacak. Grozer'in paylaşımı şöyle: "Türkiye, sıcak karşılaman, birçok harika deneyim, dostluk ve sevgi için çok teşekkür ederim. Arkas Ailesi'ne de bir parçası olma fırsatını verdikleri için özel teşekkürler. Bu iki yılı asla unutmayacağım."

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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