Arkas Spor’da Georg Grozer takıma veda etti

Arkas Spor'un 41 yaşındaki pasör çaprazı oyuncusu Georg Grozer, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Arkas Spor'a veda etti. Efeler Ligi'nde Play-Off 3-4 Etabı üçüncü maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 yenilen Arkas Spor, seriyi 2-1 kaybederek yeni sezonda çekilme kararı aldığı lige 4. sırada veda etti. Ligden çekilme kararını, "Altyapıya ve genç yeteneklere odaklanma" amacıyla aldığını sezon başında açıklayan İzmir ekibi, 2002-2003 sezonundan bu yana 23 yıldır mücadele ettiği Efeler Ligi'nde yeni sezonda yer almayacak. Grozer'in paylaşımı şöyle: "Türkiye, sıcak karşılaman, birçok harika deneyim, dostluk ve sevgi için çok teşekkür ederim. Arkas Ailesi'ne de bir parçası olma fırsatını verdikleri için özel teşekkürler. Bu iki yılı asla unutmayacağım."