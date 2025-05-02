Süper Aile

İzmir'de cimnastik branşıyla uğraşan Gümüşlü ailesi podyumda aile boyu başarı gösteriyor. 25 yıldır birlikte cimnastik antrenörlüğü yapan ve şu an milli takım hocalığı görevini yürüten Özgür ve Aysel Gümüşlü çiftinin oğlu Arben Erdem Gümüşlü de baba ve annesinin yolundan gidiyor. Silverstar Cimnastik Kulübü adına yarışan 15 yaşındaki sporcu, 26-27 Nisan tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda alet finallerinde paralel aletinde altın madalya kazandı. Baba Özgür Gümüşlü, oğlunun spor salonuna gide-gele cimnastikle haşır neşir olduğunu ve günde 6 saate varan disiplinli çalışma sonucu Türkiye şampiyonluğuna ulaştığını kaydetti.

'EVDE SPOR KONUŞMAYIZ'

Özgür Gümüşlü, "Ben cimnastik yaptığım dönemde milli takıma seçildim. Eşim de teakvando branşında çok başarılı idi. Evlendik ve 2 oğlumuz oldu. Uzun yıllar birlikte cimnastik antrenörlüğü yaptık. Arben spora daha hevesliydi. Ben ve eşimin asıl branşı kadınlar. O sebepten erkek branşının antrenörü Özgür Şanlı'ya Arben'i emanet ettik. Anne, baba ve oğul cimnistikle uğraştığımız için evde spor konuşmuyoruz. Kafamızı boşaltmak için diğer aktivitelere odaklanıyoruz. Hedefimiz oğlumun olimpiyatlara katılıp ülkemize madalya kazandırması" dedi. Gümüşlü, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na sporcusu Nazlı Savranbaşı ile katıldığını, eşi Aysel Gümüşlü'nün de cimnastik kadın milli takımındaki görevine devam ettiğini ifade etti.

FAİR-PLAY ÖDÜLÜ KAZANDI

Türkiye Artistik Cimnastik Milli Takım Antrenörü Özgür Gümüşlü, oğlunun altın madalyası yanında kendi başarısıyla da gururlanıyor. Gümüşlü, Milli Takım ile Üniversite Oyunları'na katılırken FISU Oyunları'nda ilk kez yarışmaya gelen ve antrenörü olmayan Sri Lankalı sporcu Amaya Sithumini Kulukottge'ye şampiyona boyunca antrenörlük yapmıştı. Bu davranışıyla Dünya Fair Play ödülüne layık görülen Gümüşlü, bu ödülü 19 Mayıs'ta Macaristan'da düzenlenecek törenle alacak