Taner Taşkın’dan Manisalılar’a çağrı

Trendyol 1. Lig'de final gibi son 2 maçı kazanarak ateş hattından çıkan ama tam anlamıyla rahatlayamayan Manisa FK, pazar günü Bandırmaspor maçında taraftardan destek bekliyor. Siyah-beyazlıların deneyimli çalıştırıcısı Taner Taşkın, tribünlerin itici gücüne ihtiyaçları olduğunu kaydederek, "Bandırma çok güçlü bir takım ve 3. olmak istiyorlar. Bizim kadar onlar için de önemli bir 90 dakika olacak. Biz Manisa halkının desteğiyle rakibimiz karşısında en iyi sonucu alarak kümede kalma yolunda adım atmak istiyoruz. Avantaj elde ettik ama lig bitmedi. Manisa markasını 1. Lig'de var etmek için savaşacağız" diye konuştu.