Arda Güler’e ilk onbir şansı doğdu

La Liga'nın son 5 haftasına girilirken Real Madrid, gelecek hafta 4 puan gerisinde kaldığı Barcelona ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi Celta Vigo'yu konuk edecek Real Madrid'de Arda Güler'in akıbetiyle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Ancelotti'nin ligde oynanan son 6 maçta 3'ü ilk 11'de olmak üzere şans verdiği Arda Güler, son virajda da takımın kilit isimlerinden biri olabilir. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Ancelotti, Arda Güler'e ligin son virajında formayı vermeyi düşünüyor. Arda Güler'in süre bulduğu maçlardaki etkili performansı ve takıma oyun aklı olarak liderlik edebilmesi nedeniyle Ancelotti'nin güvenini kazandığı belirtildi.