Altay’dan gollü veda

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un son haftasında küme düşmesi daha önce kesinleşen Altay, evinde konuk ettiği Kırklarelispor'u 3-0'lık farklı skorla mağlup etti. 7. dakikada yaklaşık 25 metreden kaleyi karşısına alan Özgür Özkaya'nın cepheden şutu üstten auta gitti. 19. dakikada sağ kanatta topla buluşan Onur Efe'nin yerden pasında Yusuf Tekin ceza sahası içinde tek vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0. 38. dakikada yaklaşık 20 metreden Özgür Özkaya'nın kullandığı frikikte top yandan direğin dibinden auta gitti. İlk yarı Altay'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. 68. dakikada sol çaprazdan dar açıdan plase vuruş yapan Özgür Özkaya'nın şutunda kaleci sağına uçarak topu uzaklaştırdı.

ÖNCE CANER, SONRA ONUR

70. dakikada Özgür Özkaya'nın sol taraftan kullandığı kornerde Kuban Altunbudak ceza sahası içinde topa vurdu. Kaleci üstüne gelen topu kontrol etti. 85. dakikada Caner Baycan yaklaşık 30 metreden sağ ayağıyla müthiş bir şut çıkararak topu ağlara yolladı: 2-0. 88. dakikada Onur Efe'nin yaklaşık 20 metreden kullandığı frikikte top barajın üstünden gidip filelerle buluştu: 3-0. Altay, sahasında Kırklarelispor'u 3-0 yenerek 2. Lig'e veda etti ve 3. Lig'in yolunu tuttu.

Gökhan Karaaslan

GENÇLER SAHADA TECRÜBELİLER TRİBÜNDE

Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan, sezonun son maçında sahaya genç ağırlıklı bir ilk 11 çıkardı. Takımdaki tek 30 yaş üstü oyuncu Özgür Özkaya oldu. Murat Uluç, Deniz Kadah ve Ceyhun Gülselam gibi deneyimli isimler mücadeleyi tribünden takip etti. Bine yakın Altay taraftarı da Kırklarelispor karşılaşmasında takımınlarını yalnız bırakmadı.