Kadıköy’de dev derbi

Süper Lig'de zirve ve Avrupa yarışını yakından ilgilendiren mücadelede bugün Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Lider Galatasaray'ı takibini sürdüren 72 puanlı Fenerbahçe sahasında kazanıp şampiyonluk yarışını son 4 haftaya taşımak istiyor. Haftaya 52 puanla 4. sırada giren Beşiktaş ise üçüncülük hedefini tutturabilmek adına Kadıköy'den galibiyetle ayrılmak istiyor. Kritik derbide her iki takımda da eksiklerin çokluğu dikkat çekiyor. Ev sahibi Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Filip Kostic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'in Beşiktaş'a karşı kadroda yer alması beklenmiyor.

İKİ TAKIMDA DA EKSİK VAR

Bu isimlerin yanı sıra tedavisi tamamlanan Mert Müldür'ün durumuna maç saatinde karar verilecek. Beşiktaş'ta sakat Emirhan ve Paulista ile Uduokhai'nin derbide forma giyip giyemeyeceği belirsiz. Sakatlıktan yeni çıkan Necip Uysal'ın forma giymesi beklenmiyor. Takımda Zaynutdinov'un yanı sıra tedavileri süren Elan Ricardo ve Ernest Muçi de bugün sahada olamayacak

MERT GÜNOK'UN 12. DERBİSİ

Bugün Beşiktaş file bekçisi Mert Günok kariyerindeki 12. derbisine çıkacak. Tecrübeli kaleci, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'de iki, Beşiktaş'ta ise 9 derbide kaleyi korudu. Milli file bekçisi, bu maçlarda kalesinde 18 gol gördü.

HOCALARIN DÜELLOSU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer bugüne kadar 5 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Solskjaer; Cardiff City ve Manchester United'ı çalıştırırken, Mourinho ise Chelsea ile Tottenham'ın başındaydı. Bu müsabakalarda her iki teknik adam da ikişer kez kazandı. 1 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. İki teknik adam da bugün eşitliği bozarak birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışacak.

ARTHUR MASUAKU DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta sarı kart cezasını tamamlayan sol bek Arthur Masuaku, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda Fenerbahçe derbisinde ilk 11'deki yerini alacak. Demokratik Kongolu futbolcu, Hatayspor'a karşı forma giyememişti.