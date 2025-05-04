Manisa FK’nın konuğu Bandırma

Trendyol 1'inci Lig'de üst üste Ankaragücü ve Şanlıurfaspor maçlarını kazanıp kümede kalma yolunda önemli avantaj sağlayan Manisa FK bugün evinde Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Erdem Mertoğlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Siyahbeyazlılarda kart cezalıları Ramirez ile Oğuz maçta forma giyemeyecek. Sıralamada 44 puanla 16'ncı basamakta yer alan Manisa FK'da teknik direktör Taner Taşkın 3'te 3 yapmak hedefiyle mücadele edeceklerini belirtti. Bandırma'nın Süper Lig'e yükselmek için oynayacağını belirten Taşkın, "Kayıp yaşamaya tahammülümüz yok. Taraftarımızın desteği ile istediğimiz sonucu alacağımıza inancım tam" dedi.