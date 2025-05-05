Arda şov yaptı

İSPANYA La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid sahasında Celta Vigo'yu 3-2 yenerken milli futbolcumuz Arda Güler 1 gol, 1 asistle maçın yıldızı oldu. Arda Güler'in 33. dakikada attığı şık gol, taraftarları ayağa kaldırdı. Bu dakikada Arda Güler, sağ kanattan kullandığı kornerde pasını Lucas Vazquez'e aktardı. Vazquez topu tekrar Arda Güler'e teslim etti. Milli yıldızın, ceza sahası sahası içi sağ çaprazından sol ayağıyla uzak köşeye gönderdiği top filelele buluştu. Arda Güler, maçın 48. dakikasında ise Mbappe'ye asist yaptı. Madrid'in diğer golü de 39'da yine Mbappe'den geldi. Konuk takım ikinci yarıda 2 gol bulsa da Real maçı 3-2 kazanmayı bildi