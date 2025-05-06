Manisa 1 adım önde

TRENDYOL 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü, Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalarak son hafta öncesi çok kritik 1 puanı hanesine yazdırdı. Siyah-beyazlılar, Keçiörengücü'nü deplasmanda 3-2 yenen Ankaragücü ile birlikte 45 puana ulaştı. Son hafta Ümraniyespor deplasmanına çıkacak Manisa FK, ligden düşen dördüncü takım olmamaya çalışacak. Ankaragücü'ne ikili averajda üstün olan Manisa ekibi, olası bir üçlü ya da dörtlü averajda da rakiplerinden üstün. Son düdüğe kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirten teknik direktör Taner Taşkın, aldıkları 1 puanın önemine değindi. "Yenilseydik telafisi olmazdı" diyen deneyimli teknik adam, "Yediğimiz penaltı golünden sonra oyuncularım çok iyi bir mücadele sergiledi ve beraberlik golünü attık. Biz sahada şahsiyetimizle mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.