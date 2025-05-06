Merkezefendi doludizgin

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Türk Telekom'u son periyottaki harika oyunuyla dize getirdi: 64-78. Son üç maçında sırasıyla Manisa Basket, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'yu mağlup ederek mucize gerçekleştiren ve düşme hattından uzaklaşan mavi-yeşilliler, bu sonuçla dörtte dört yaptı. Denizli ekibi, 11 galibiyete ulaşarak son iki hafta öncesi nefes aldı. Müsabakaya iki takımda karşılıklı basketlerle başladı. İki takım da birbirlerine üstünlük kuramadı ve ilk periyot 21-21 eşitlikle geçildi.

SON PERİYOT TOPARLADI

İkinci çeyrekte ev sahibi ekip oyun üstünlüğünü eline aldı ve aradaki farkı artırdı. Türk Telekom, devreyi 43-35 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte Denizli temsilcisi, aradaki farkı azaltmasını bildi. Kora kor bir oyun şeklinde geçen bu periyotu Türk Telekom 54-51 önde kapattı. Son çeyrekte Merkezefendi fırtınası esti. Denizli ekibi, rakibi karşısında oyunu domine ederek müsabakayı 78-64 kazandı.