Yıldız Arda Güler İspanya’yı salladı

LALİGA'NIN 34. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Celta Vigo'yu 3-2 yenerken, mücadeleyi birer gol ve asistle kapatan Arda Güler, İspanya'yı salladı. 33. dakikada sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla şık bir gole imza atan milli yıldız gazete manşetlerini süsledi. Marca, Arda için "Sol ayağında mayın var" başlığını atarken AS, "Jurassic Park'taki yaşam gibi kendi yolunu çiziyor" yorumunda bulundu. SPORT ise "Bir oyuncuya yapılan haksızlık ortaya çıktı" yorumuyla daha önce milli yıldıza süre vermeyen teknik direktör Carlo Ancelotti'ye gönderme yaptı.