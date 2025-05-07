Manisa FK’nın planı hazır

TRENDYOL 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Manisa FK, son hafta oynayacağı kritik Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta geriye düştüğü Bandırma karşısında 1 puanı kurtaran siyah-beyazlı Ege temsilcisi, Ümraniye'yi mağlup ederse diğer maçların sonuçlarına bakmaksızın ligde kalacak. Manisa, kritik bölgede bulunan Saakrya ve Pendik'in de dahil olacağı olası bir üçlü ya da dörtlü averajda da rakiplerinden üstün durumda.

Ege ekibinde teknik direktör Taner Taşkın, oyuncularına sürekli sakin olma talimatı veriyor. Antrenmanlarda oyuncularını bu yönde uyaran Taşkın ve ekibi, İstanbul'da rakibini önce durdurup sonra vurmayı planlıyor. Son maçlarda Pendikspor'un zirve yarışındaki Bandırmaspor'u, Ankaragücü'nün de Play- Off umudu bulunan Amedspor'u konuk edecek olması, son haftaya amaçsız giren Ümraniye ile oynayan Manisa FK'nın da işine geliyor. Taşkın, Ümraniye'yi yenerek diğer maçlara bakmadan ligde kalışını ilan etmek istiyor.