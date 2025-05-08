İzmir’in günü olsun

2. Lig'de Altınordu ve Menemen FK, bugün Play-Off ilk tur maçlarında galibiyet arayacak. Beyaz Grup'ta Altınordu, Adana 01 FK ile bugün deplasmanda kozlarını paylaşacak. Ali Hoşfikirer Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Burak Olcar düdük çalacak. Kırmızı- lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle son 2 karşılaşmada görev yapamayan Kaan Baysal'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak.

MENEMEN'DE HAKKI OYNAMAYACAK

Kırmızı Grup'ta normal sezonu 4. bitiren Menemen FK, Play-Off 1. Turu'nda bugün evinde 5. sıradaki Vanspor'la oynuyor. Menemen İlçe Stadı'nda 20.00'deki maçı Raşit Yorgancılar yönetecek. Sakatlığı bulunan forvet Hakkı Türker karşılaşmada forma giyemeyecek. Takımın başında çıktığı 2 maçta İskenderunspor karşısında beraberlik, Sarıyer önünde mağlubiyet gören teknik direktör Namet Ateş ilk zaferine imza atmaya çalışacak.

KAZANAN TAKIM TURU GEÇECEK

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçta kazanan takım turu geçecek. 90 dakika berabere tamamlanırsa 15'er dakikalık iki devre halinde uzatmalara geçilecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları sonucu belirlenecek. Altınordu, Adana ekibini elemesi halinde Kastamonu-Beykoz Anadoluspor eşleşmesinin galibiyle 2'nci turda rakip olacak. Menemen ise kazanıp turu geçmesi durumunda 68 Aksarayspor-Karacabey Beediyespor maçının galibiyle eşleşecek.

MENEMEN FUTBOL'DA HAKKI BURSA YOLCUSU

Menemen FK'da yaprak dökümü başlıyor. Sarı-lacivertli kulübün 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Hakkı Türker ile vedalaşmak üzere olduğu öğrenildi. Genç futbolcunun, uzun süredir temas halinde olduğu Bursaspor ile resmi olarak geçtiğimiz gün anlaşmaya vardığı belirtildi. İzmir temsilcisinde gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çeken Hakkı Türker, bu sezon 35 maçta 9 gol, 17 asist yaparak yıldızını parlatmıştı.