Muğlalı tekvandocular Yunanistan’ı salladı

Yunanistan'ın Xanthi (İskeçe) kentinde düzenlenen Trilateral Cup of Taekwondo East Macedonia and Thrace turnuvasında Muğlalı sporcular, Türkiye'yi başarıyla temsil ederek madalyalarla döndü. Trilateral Cup of Taekwondo East Macedonia and Thrace turnuvasında Burak Yılmaz 80 kg erkekler kategorisinde altın madalya, Kardelen Korkut +73 kg kadınlar kategorisinde altın madalya, Ela Esila Toygar 51 kg kadınlar kategorisinde gümüş madalya, Elif Özer 44 kg kadınlar kategorisinde gümüş madalya kazandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Muğla'yı ve Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden tek kulüp olarak turnuvaya katılırken, Yunanistan'da Türk bayrağını dalgalandırmanın ve dostluk köprüleri kurmanın gururu yaşandı. Turnuvaya katılan sporcular, Teknik Direktör ve Uluslararası Tekvando Koçu Naz Göktaş liderliğinde üstün performans sergileyerek finale yükseldi ve büyük başarılar elde etti.