Bodrum’un kozu forvet üçlüsü

Trendyol Süper Lig'de final gibi son 4 maça çıkacak Sipay Bodrum FK, yarın deplasmanda oynayacağı Sivasspor karşılaşmasına özel olarak hazırlanıyor. Aynı puana sahip olduğu, kendisi gibi kümede kalma yarışı verdiği rakibini mutlak yenmeyi planlayan yeşil-beyazlılar, tecrübeli hücum hattına güveniyor. Teknik Direktör Jose Morais, zorlu karşılaşmada, takımın en deneyimli oyuncuları George Puşcaş, Taulant Seferi ve Fredy'den sorumluluk almasını istiyor. Uluslararası tecrübeye en çok sahip olan 3 futbolcunun, bu tip stresli karşılaşmaları çok kez yaşadığını bilen Morais, hücumda Puşcaş, Seferi ve Fredy'nin soğukkanlı kalarak skor yaratmasını bekliyor.

HÜCUM PLANI BELLİ

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra en az gol yiyen takım olan ve savunmada sıkıntı yaşamayan Ege ekibi, gol yollarındaki sorunu da bu 3'lüyü birlikte oynatarak çözmeyi hedefliyor. Genelde Seferi ve Puşçaş'ı aynı anda 11'de kullanmayan Portekizli çalıştırıcı, kader maçında en iyi oyuncularını sahaya koymayı planladığı için Doğu Avrupalı 2 ismi de as takımda görevlendirecek. Portekizli Jose Morais'in prenslerinden olan Fredy ise son haftalarda olduğu gibi yine takımın orta saha ve hücumdaki köprüsü olacak.

AJETİ CEZALI, CELUSTKA SAKAT

Bodrum, Sivasspor karşılaşmasına savunmada çok kritik 2 eksikle gidiyor. Takımın iki vazgeçilmez oyuncusu Arlind Ajeti kart cezası, Ondrej Celustka ise sakatlığı sebebiyle Sivas'a götürülmeyecek. Bugün hava yoluyla Sivas'a gidecek Ege temsilcisi, yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada 3 puan için mücadele edecek. Sivasspor'a rakip olduğu 3 resmi maçı da kazanan Bodrum FK, sezonun ilk yarısında Yiğiolar'ı 2-0 mağlup etti ve Süper Lig'de Hatayspor'un ardından ikinci kez bir rakibi karşısında duble yapmayı hedefliyor.